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Direnişin sembolü Temimi: En önemli meselemiz eğitim

7 ay tutsak kaldıktan sonra serbest kalan Ahed Temimi, "Hedeflerimize ulaşmamıza ve ülkeyi ileri bir noktaya taşımamızı sağlayacak yegane araç eğitimdir" dedi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:56..
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'Cesur kız' Ahed Temimi, İsrail zulmüne karşı Filistin direnişinin sembolü haline geldi. Küçük yaşında İsrail askerlerine gösterdiği tavrı dünya kamuoyunda yer aldı.

7 aydır İsrail tarafından tutuklu kalan Temimi geçtiğimiz Pazar günü serbest kaldı. Temimi serbest kalmasının ardından NBC'ye açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELE EĞİTİMLE OLMALI"

Ahed Temimi, kendi yaş grubundaki Filistinlilerin eğitimli olmaları ve işgale karşı mücadelelerini de bu yolla yapmaları gerektiğini vurguladı.

Direnişin sembolü Temimi: En önemli meselemiz eğitim

Temimi, cezaevinde kaldığı sürede sabrı öğrendiğini, ayrıca başarılı olmak için ekip çalışmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

"ULUSAL MÜCADELE TOPLUMSAL MÜCADELE İLE BİRLİKTE YÜRÜMELİ"

Filistin meselesinin çözümü için hukuk eğitimi alacağını ve işgale bu şekilde direneceğini kaydeden Temimi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi yaş grubuma şu anda bizim için en önemli meselenin eğitim olduğunu söylüyorum. Eğitim, hedeflerimize ulaşmamıza ve ülkeyi daha ileri bir noktaya taşımamıza olanak sağlayacak yegane araçtır. Daha önce de bahsettiğim gibi, işgal sona erdikten sonra demokratik bir ülkede kadın ve erkeklerin eşit olduğu bir ortamda yaşamak için ulusal mücadelemizi toplumsal mücadelemizle birlikte yürütmemiz gerekiyor."

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