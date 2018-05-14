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Direnişin tekerlekli sandalyeli sembolü Salah şehit oldu

Filistin halkı İsrail karşısında onurlu direnişini sürdürüyor ancak, İsrail askerleri de Fliistinli sivilleri aımasızca katletmeye devam ediyor. Tekerlekli sandalyesiyle direnen Abu Salah şehit oldu

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 17:56..
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İsrail işgal ordusu gazze ve Ramallah'ta Filistin halklarına karşı acımasızca katliam gerçekleştiriyor. Gazze'de onurlu bir direniş ile şehit olan Filistinliler arasında 2014 yılında İsrail'in bombardımanında iki bacağını kaybederek gazi olan Fadi Abu Salah da vardı.

Direnişin tekerlekli sandalyeli sembolü Salah şehit oldu

BOMBARDIMANDA BACAKLARINI KAYBETTİ

Abu Salah, İsrail'in  30 mart 2014 tarihinde işgalci İsrail'in hava saldırısında bacaklarını kaybetmişti. O tarihten bu yana tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşayan Salah, bugün Gazze'de İsrail askerlerine karşı gerçekleştirdiği direniş sırasında askerlerin üzerine ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Salah'tan geriye ise Kudüs için verdiği mücadeleye dair fotoğrafları kaldı.

Direnişin tekerlekli sandalyeli sembolü Salah şehit oldu

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