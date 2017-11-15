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Diriliş ekibi Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi temaslarda bulunmak için Katar'daydı. Erdoğan'ın yanında Diriliş oyuncuları da vardı.

15.11.2017 - 19:45
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Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da, Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ve oyuncular ile sohbet etti.

KATAR'LA 10 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in katılımı ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Diriliş ekibi Katar'da

İMZA TÖRENİNDE DİRİLİŞ OYUNCULARI DA VARDI

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği Protokolü"nü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve QMC Ceo'su Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Sani imzaladı. İmza törenine TRT 1'in reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul oyuncuları da katıldı.

Diriliş ekibi Katar'da

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