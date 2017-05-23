Diriliş Ertuğrul'a Avrupa Ligi engeli

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç'in oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta 89. bölümüyle ekrana gelecekti.

TRT'nin yayın akışında bu hafta Diriliş Ertuğrul'u göremeyen dizi fanları, dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin sosyal medyada bir çok paylaşımda bulundu.

ZORUNLU ARA

UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması olan Manchester United - Ajax maçı, Diriliş Ertuğrul ile aynı güne denk geldiğinden, diziye 1 haftalık ara verildi. TRT'nin anlaşma prosedürleri gereği UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasını zorunlu olarak yayınlaması gerekiyor.