taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0261
EURO
4,9885
ALTIN
174,98
PETR
73,0200

Erken seçim kararı dış basında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Yabancı basın da erken seçimi son dakika olarak duyurdu.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklaması dış basında da ses getirdi.

BİLD- ALMANYA

Erken seçim kararı dış basında

Alman Bild gazetesi, son dakika olarak duyurdu haberinde Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı başlığını attı.

CNN-ABD

Erken seçim kararı dış basında

CNN International, haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı aldığını açıkladı ifadeleri kullanıldı.

THE GUARDIAN-İNGİLTERE

Erken seçim kararı dış basında

The Guardian, Erdoğan, Türkiye'yi 24 Haziran'da seçime götürüyor ifadelerini kullanırken, yeni sistemin bir an önce devreye sokulması isteniyor bilgisi paylaşıldı.

DİE WELT-ALMANYA

Erken seçim kararı dış basında

Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.

DE TELEGRAAF- HOLLANDA

Erken seçim kararı dış basında

Hollanda merkezli gazete, 'Türkler önümüzdeki yaz sandık başına gidiyor' başlığını attı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump'ın PYD temsilcisi McGurk Irak'ta ortaya çıktı
ABD'nin, PYD ile verdiği samimi pozlar ile dünyaya tanıştırdığı özel temsilcisi Bret McGurk Irak'ta ortaya çıktı. uzun zamandır bu bölgede görülmeyen McGurk, Bağdat-Erbil arasını bulmak için geldi.
12 yeni deniz canlısı keşfedildi
Singapurlu ve Endonezyalı araştırmacılar, daha önce bilinmeyen 12 deniz canlısının keşfedildiğini bildirdi.
New York metrosu şelaleye döndü
ABD'nin New York kentinde bulunan metroyu, yağan yağmurlar nedeniyle sel bastı.
Irak'ta DEAŞ mensubu 212 kişiye idam cezası
Irak'ın Musul vilayetinde 9 ayda, terör örgütü DEAŞ mensubu olmakla suçlanan 212 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

770
Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

205
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

185
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

221
'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

157
İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

144
Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM