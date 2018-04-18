Erken seçim kararı dış basında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklaması dış basında da ses getirdi.
BİLD- ALMANYA
Alman Bild gazetesi, son dakika olarak duyurdu haberinde Erdoğan yeni seçim tarihini açıkladı başlığını attı.
CNN-ABD
CNN International, haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı aldığını açıkladı ifadeleri kullanıldı.
THE GUARDIAN-İNGİLTERE
The Guardian, Erdoğan, Türkiye'yi 24 Haziran'da seçime götürüyor ifadelerini kullanırken, yeni sistemin bir an önce devreye sokulması isteniyor bilgisi paylaşıldı.
DİE WELT-ALMANYA
Die Welt gazetesi, Beştepe'de gerçekleşen zirveye geniş yer ayırırken, 'Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı' başlığını attı.
DE TELEGRAAF- HOLLANDA
Hollanda merkezli gazete, 'Türkler önümüzdeki yaz sandık başına gidiyor' başlığını attı.