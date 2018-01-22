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Dış Basın'da Zeytin Dalı: 'Türkiye ABD'ye meydan okuyor'

İngiliz Financial Times, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı. FT, 'Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı' başlığıyla haberini duyurdu.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 12:17..
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Dış Basın'da Zeytin Dalı: 'Türkiye ABD'ye meydan okuyor'

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, dış basında halen geniş yankı buluyor. Özellikle Avrupa ve ABD basını operasyona sayfalarında geniş yer ayırırken, İngiliz Financial Times çarpıcı bir analiz yaptı.

FT yayınladığı haberi okuyucularına "Türkiye ABD’ye meydan okudu" başlığıyla duyurdu.

Dış Basın'da Zeytin Dalı: 'Türkiye ABD'ye meydan okuyor'

TÜRKİYE ABD'YE MEYDAN OKUDU

Yayınlanan haberde Türkiye'nin, müttefiki olan ABD'ye Suriye'deki YPG konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydan okuduğunu ve harekatı başlattığı yazıldı.

Financial Times, Suriye´deki harekatın, Orta Doğu'da yeni cephelerin açılmasıyla birlikte, ABD ile ilişkilerin daha da gerginleşebileceğini yazdı.

Dış Basın'da Zeytin Dalı: 'Türkiye ABD'ye meydan okuyor'

GERGİNLİĞİN SEBEBİ: SINIR GÜÇLERİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin en önemli sebeplerinden birinin "Suriye Sınır Güçleri"nin kurulma girişiminin olduğunu belirten FT, 30 bin kişiden oluşan bu grubun kurulmaının ilişkileri buraya gerdirdiğini  belirtti.

Her ne kadar ABD, Afrin'deki grupların bir koalisyon parçası olmadığını iddia ete de Türkiye'nin bu girişimi affetmediğini belirten FT, Türkiye, hafta sonundan bu yana Suriye sınırındaki opreasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

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