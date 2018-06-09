Dış cephe temizliği yapan işçi 5. kattan düştü

Eskisaray Mahallesinde meydana gelen olayda, iki işçi binanın doğu cephesini temizlerken en üst kat olan 5. kattan Mehmet Ağdağ isimli işçiye taşıyan halat koptu.

Tek kişilik iskeleyi taşıyan halat kopmadan dakikalar önce temizlik yapan işçiler çevre binalardaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla fotoğrafladı. Düşen işçiden geriye ölmeden dakikalar önce çekilmiş fotoğrafı kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Hastane acilinin önünde duran ambulans ile ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçe burada hayatını kaybetti. Mehmet Ağdağ’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.