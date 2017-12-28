Diş hassasiyeti nedir

Endodonti Uzmanı Dr. Gözde Aysel, diş hassasiyeti hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladı.

Aysel, “Diş hassasiyeti, dişin daha yumuşak iç kısmı olan ‘dentin’ açığa çıktığında başlayan sıcak soğuk hassasiyetine denir. Hassasiyet, dişeti çekilmesi ve diş minesi aşınması gibi yaygın problemlerin sonucu olarak zaman içerisinde gelişebilen bir durumdur.” dedi.

DİŞ HASSASİYETİNİN OLUŞMA NEDENLERİ

Dr. Gözde Aysel, diş hassasiyetinin belirtileri ve hangi durumlarda oluştuğu konusunda şunları kaydetti:

“Sıcak, soğuk, tatlı ya da çok asitli yiyecek ve içecekler ya da soğuk havayı içinize çektiğiniz durumlarda dişin hassas bölgeleri uyarılarak dişte kısa süreli rahatsızlığa yol açar. Diş hassasiyeti şu durumlarda oluşur; çürük, çatlak ya da kırık dişler, kırılmış eski dolgular, hatalı ve sert fırçalama, kötü ağız hijyenine bağlı diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi, diş sıkma alışkanlığı , asitli gıdaların çok tüketilmesi sonucu diş hassasiyeti oluşabilir. Yeni yapılan diş tedavileri sonrası da diş hassasiyeti görülebilir, ancak bu zamanla geçen bir hassasiyettir.“

DİŞ HASSASİYETİ İÇİN DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR?

Dentin aşırı hassasiyeti olduğunda diş hekimine başvurulması gerektiğini dile getiren Aysel, ”Hekiminiz, varsa çürük tedavisi ile ya da günlük ağız bakım alışkanlığınızda ve beslenme alışkanlıklarınızda bazı basit değişiklikler yaparak dentinin daha fazla açığa çıkmamasına, hassas dişleriniz için bakıma ve sızının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Diş hassasiyeti önemli problemlerin göstergesi olabilir. Dikkate alınmazsa altta yatan sorun ilerleyip daha büyük problemlere yol açabilir.” şeklinde konuştu.

DİŞ HASSASİYETİNDE HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANMALIDIR?

Endodonti Uzmanı Dr. Aysel diş hassasiyetinin tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Öncelikle ağız bakımı iyileştirilir. Hassasiyet giderici florür içeriği zengin bir diş macunu ve düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı ile dişlerin bütün yüzeylerinin temizlenmesi gerekir. Gerekiyorsa yumuşak kıllı bir fırça kullanımı önerilir. Böylece dişlerde fırçalama yüzünden oluşan aşınma ve diş etlerindeki hasar azaltılır. Varsa diş gıcırdatma-sıkma alışkanlığı ortadan kaldırılır. Yine varsa açıkta olan kök yüzeyleri beyaz dolgularla kapatılır. Florür uygulaması yapılır. Diş hekiminiz muayane sonucu kanal tedavisi yapılmasını da uygun görebilir.”

DİŞ HASSASİYETİNDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Günde en az iki kez dişlerin fırçalanması gerektiğine vurgu yapan Aysel, “Diş fırçalanırken yumuşak diş fırçası kullanmalı, dişler yumuşak hareketlerle fırçalanmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durmalı, asitli içecek tüketimi sonrasında ise ağızdaki asit dengesinin sağlanması için bol su içmelidir. Aşırı soğuk ve sıcak gıdaları bir arada tüketmemeli, flor içeren ağız bakım ürünlerini tercih edilmelidir. Rutin diş kontrolleri aksatılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.