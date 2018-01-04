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Diş hekimi, annesine 1 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tayvan'da diş hekimliği eğitimine harcadığı masrafları geri ödemesi için oğluna açtığı davada anneye yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AA | 04.01.2018 - 08:07..
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Tayvan'da diş hekimliği eğitimine harcadığı masrafları geri ödemesi için oğluna dava açan anne, 1 milyon dolar tazminat alacak.

Diş hekimi, annesine 1 milyon dolar tazminat ödeyecekFotoğraf: Temsili

ÇOCUKLARIYLA SÖZLEŞME YAPMIŞ

BBC'nin haberine göre, annesi tarafından dava edilen diş hekimi, 1997 yılında çalışmaya başladıktan sonra aylık kazancının yüzde 60'ını annesine vereceğini taahhüt eden bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMEYE UYMADI, 1 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Anne Luo'nun benzer bir anlaşma yaptığı büyük oğlunun sözleşmeye sadık kaldığı, öte yandan küçük oğlunun annesine eğitim masraflarını ödemeyi reddettiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme, yıllarca bekledikten sonra küçük oğluna dava açan anneyi haklı ve sözleşmeyi geçerli bularak diş hekiminin, annesine yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

"ÇOCUK YETİŞTİRMENİN MADDİ KARŞILIĞI OLMAMALI"

Oğul Chu'nun dava sırasında, çocuk yetiştirmenin maddi karşılığı olmaması gerektiğini ve 20 yaşındayken imzaladığı sözleşmenin geçerli sayılamayacağını savunduğu kaydedildi.

Chu ayrıca mezun olduktan sonra yıllarca annesinin diş kliniğinde çalıştığını ve annesinin, bugün ödemesine karar verilenden çok daha fazla para kazanmasını sağladığını iddia etti.

2 ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE 1,7 MİLYON DOLAR HARCAMIŞ

Anne Luo'nun, boşandıktan sonra iki oğlunun eğitimleri için 1,7 milyon dolar harcadığı kaydedildi.

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