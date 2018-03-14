Diş kayıpları bunamaya sebep oluyor

Yaşam tarzının kalitesi, alışkanlıklar, teknoloji ve kullanılan ürünler diş sağlığını etkiliyor. Diş sağlığını korumak için birçok şeye dikkat etmek gerekiyor.

DİŞ KAYBI YAŞAYANLAR SAĞLIK SORUNLARIYLA KARŞILAŞIYOR

Bazı durumlara dikkat edilmemesi diş kayıpları yaşanmasına neden olabiliyor. Amerika'da diş sağlığı ve diş kayıplarıyla ilgili birçok araştırma yapıldı ve araştırmalar sonucu diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı sonucuna ulaşıldı.

Kentucky Üniversitesi 2007 yılında 144 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya çıkardı.

BUNAMA YAŞIYORLAR

Journal of the American Dental Association’da yapılan ve 12 yıl boyunca devam eden araştırmaya 144 kişi katıldı. Bu katılımcıların yaşları ise 75 ile 95 arasında değişiyordu. Ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldü.