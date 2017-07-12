Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

Dişlerimizi temizlememiz için büyük icat sayılabilecek diş macunu yalnızca dişlerimizi değil daha pekçok şeyi temizlemede ve bir kaç yerde daha işimize yarıyor.

1. Yıpranan deri ayakkabıları görünümünü düzeltmede...

2. Fil dişi ya da gümüşten yapılmış objeler, karalanmış duvarlar, kirlenmiş ayakkabılar, ütü tabanı, pırlantalar, banyo mutfak armatürleri, arabanızın farlarını temizlenebilir.

3-Kumaştaki mürekkep lekesi, mobilyalardaki su lekesi, halıdaki şarap, kahve gibi inatçı lekeleri çıkarabilirsiniz.

4. Sivilcelerinizin üzerine minik bir miktar sürerek sivilcenizin yatışmasını sağlayabilirsiniz.

5. Buğulan banyo aynanızı ya da sualtı gözlüğünüzü diş macunuyla silerek buğulanmanın önüne geçebilirsiniz.

6. Arı ya da sinek gibi sokmalarda yine küçük bir miktar sürerek kaşıntıyı önleyebilirsiniz.

7. Elinizdeki kokuları, bebeğinizin biberonundaki kokuları diş macunuyla uzaklaştırabilirsiniz.

8. Duvarlarınızda kalan çivi deliği gibi delikleri diş macunuyla doldurarak birnevi alçılamış olabilirsiniz.

Böylece her daim evimizde bulunan bir ürünle birçok sorunumuzu çözebiliriz.

Kolay gelsin...