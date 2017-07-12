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Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

Diş macunun dişlerimizi olduğu gibi başka birçok şeyi temizlemede kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız buyrun burdan öğrenin.

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Dişlerimizi temizlememiz için büyük icat sayılabilecek diş macunu yalnızca dişlerimizi değil daha pekçok şeyi temizlemede ve bir kaç yerde daha işimize yarıyor.

1. Yıpranan deri ayakkabıları görünümünü düzeltmede...

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

2. Fil dişi ya da gümüşten yapılmış objeler, karalanmış duvarlar, kirlenmiş ayakkabılar, ütü tabanı, pırlantalar, banyo mutfak armatürleri, arabanızın farlarını temizlenebilir.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

3-Kumaştaki mürekkep lekesi, mobilyalardaki su lekesi, halıdaki şarap, kahve gibi inatçı lekeleri çıkarabilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

4. Sivilcelerinizin üzerine minik bir miktar sürerek sivilcenizin yatışmasını sağlayabilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

5. Buğulan banyo aynanızı ya da sualtı gözlüğünüzü diş macunuyla silerek buğulanmanın önüne geçebilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

6. Arı ya da sinek gibi sokmalarda yine küçük bir miktar sürerek kaşıntıyı önleyebilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

7. Elinizdeki kokuları, bebeğinizin biberonundaki kokuları diş macunuyla uzaklaştırabilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

8. Duvarlarınızda kalan çivi deliği gibi delikleri diş macunuyla doldurarak birnevi alçılamış olabilirsiniz.

Diş macunu yalnızca dişleri mi temizler

Böylece her daim evimizde bulunan bir ürünle birçok sorunumuzu çözebiliriz.

Kolay gelsin...

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