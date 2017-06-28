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Dış yatırımların yüzde 28’i gayrimenkule yapıldı

2017'nin ilk 4 ayında gayrimenkule yapılan yatırımlar arttı.

28.06.2017 - 15:24
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Türk girişimci ve yatırımcılar, yurtdışında 1.2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Eğer yatırımlar bu şekilde devam ederse dış yatırımlarda 3-4 milyar dolar arasında bir seviyeye ulaşılacak.

Dış yatırımların yüzde 28’i gayrimenkule yapıldı

EN ÇOK YATIRIM ÇEKEN AMERİKA OLDU

Bu yapılan yatırımların yüzde 28'lik gibi büyük bir kesimi “gayrimenkul faaliyetleri”ne yapıldı. En çok yatırım çeken ülke ise Amerika oldu.

Dış yatırımların yüzde 28’i gayrimenkule yapıldı

SAĞLANAN CİRO 75 MİLYAR DOLARI BULDU

2016 sonu itibariyle Türk yatırımcıların dış yatırımlarının sayısı 2 bin 671’e ulaştı. Bu yatırımlarda 253 bini yabancı toplam 270 bin kişi istihdam ediliyor. Bu işlerden sağlanan ciro ise 75 milyar doları aştı.

Dış yatırımların yüzde 28’i gayrimenkule yapıldı

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