Dış yatırımların yüzde 28’i gayrimenkule yapıldı

Türk girişimci ve yatırımcılar, yurtdışında 1.2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Eğer yatırımlar bu şekilde devam ederse dış yatırımlarda 3-4 milyar dolar arasında bir seviyeye ulaşılacak.

EN ÇOK YATIRIM ÇEKEN AMERİKA OLDU

Bu yapılan yatırımların yüzde 28'lik gibi büyük bir kesimi “gayrimenkul faaliyetleri”ne yapıldı. En çok yatırım çeken ülke ise Amerika oldu.

SAĞLANAN CİRO 75 MİLYAR DOLARI BULDU

2016 sonu itibariyle Türk yatırımcıların dış yatırımlarının sayısı 2 bin 671’e ulaştı. Bu yatırımlarda 253 bini yabancı toplam 270 bin kişi istihdam ediliyor. Bu işlerden sağlanan ciro ise 75 milyar doları aştı.