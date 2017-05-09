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Dişi ağrıyor diye doktoru hastanelik etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın diş hekimini darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

09.05.2017 - 17:59
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İddiaya göre, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine tedavi için gelen Onur T. (23) dişi çekilirken canını acıttığı gerekçesiyle diş hekimi Hilal Cansız ile tartıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından Onur T, diş hekimi Cansız'ı darbetti. Cansız, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktoru darbettiği iddia edilen Onur T. polis ekiplerince yakalandı.

"BU ÇİRKİN HADİSEYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Muhammet Çığlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıklarla çalışan doktorlardan birinin talihsiz şekilde darp olayına maruz kaldığını söyledi. Olayın sağlık çalışanlarını üzdüğünü ifade eden Çığlı, "Bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Bu tip vakaların en ağır şekilde cezalandırılması birazda olsa içimizi soğutacaktır. Fedakarca çalışan sağlık personeline bu tür saldırının olması çok çirkin." dedi.

Doktorla vatandaş arasında geçen tartışmayı anlatan Çığlı, şunları kaydetti: "Hekim arkadaşımız normal diş çekimini yaparken hasta olan arkadaş 'benim dişim acıdı, nasıl dişim acır' gibi serzenişte bulunuyor. Bilindiği üzere sağlık alanında bu tip müdahalelerde ufak tefek acılar duyulabilir. Bunun üzerine hasta biran da bayan hekim arkadaşımıza saldırıyor. Bir erkek olarak nasıl bir bayana el kaldırabiliyorsunuz. Bu çok çirkin bir olay. Bu durumu kınıyoruz."

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