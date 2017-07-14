Dişi aslan annesiz kalan leopar yavrusunu sahiplendi

Joop Van Der Linde adlı ziyaretçi, alanda birkaç haftalık leopar yavrusunu emziren 5 yaşındaki dişi aslan Nosikitok'un fotoğraflarını çekti.

İLK KEZ YAŞANDI

Nosikitok'un 27-28 Haziran tarihlerinde üç yavru aslan dünyaya getirdiği, dişi aslanın yavru bir leoparı emzirmesine daha önce hiç rastlanmadığı ifade edildi.

Vahşi kedileri koruma örgütü Panthera'nın Başkanı Doktor Luke Hunter, "Bu, büyük kediler arasında yaşandığından haberdar olduğum bir şey değildi. Dişi aslanların, başka bir aslanın yavrularını evlat edinebileceğine dair örnekler var. Ama bu daha önce görülmemiş bir şey." dedi.

Cinsiyeti bilinmeyen yavru leoparın annesini kaybetmiş olabileceği belirtildi. Uzmanlar, dişi aslanların büyük bölümümün normalde yavru bir leopar bulduğunda, rekabetçi besin zincirinde bir diğer yırtıcı olarak görerek hayvanı öldüreceğine de dikkati çekti.





