taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5276
EURO
4,1564
ALTIN
142,81
PETR
52,3200

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Konya'da bir sanayi sitesinde bulunan köpek, iki kardeş tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

05.08.2017 - 02:20
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri gelen ihbar üzerine akşam saatlerinde bir sanayi sitesine gittiklerinde, 4 yaşında olduğu tahmin edilen melez cinsi köpeği  tabanca ile vurulmuş halde buldu. Belediye ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Kliniği'ne götürülen köpeğin telef olduğu tespit edildi.

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Dernek üyeleri klinikten köpeğin tabanca ile vurularak öldürüldüğüne dair rapor aldı. Şikayetçi olunan esnaf iki kardeşin polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. Kardeşlerin köpeği, kendi dişi köpeklerine yaklaştığı için öldürdüğü belirtildi.

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ölen köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. 'En büyük cezayı almalılar' 'Yaptıkları yanlarına kalmamalı', 'Hapis cezası ile cezalandırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

İlginizi Çekebilir
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 kişiden 30'u, gözaltına alındı.
Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı
10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesine özel harekat polisi destekli bir operasyon düzenlendi.
Kütahya'da cezaevi firarisi 3 kişiyi tüfekle yaraladı
Tavşanlı ilçesinde, cezaevinden firar eden hükümlü 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Karabük'te silahlı kavga: 15 yaralı
Karabük Cumayanı Köyü'nde iki ailenin kavgasında av tüfeğinden açılan ateşle 15 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

72
Paris'te Neymar formaları tükendi

Paris'te Neymar formaları tükendi

4
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

21
Galatasaray Fernando ile anlaştı

Galatasaray Fernando ile anlaştı

15
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

17
Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

12
Beşiktaş'ta Talisca talihsizliği

Beşiktaş'ta Talisca talihsizliği

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM