Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri gelen ihbar üzerine akşam saatlerinde bir sanayi sitesine gittiklerinde, 4 yaşında olduğu tahmin edilen melez cinsi köpeği tabanca ile vurulmuş halde buldu. Belediye ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Kliniği'ne götürülen köpeğin telef olduğu tespit edildi.

Dernek üyeleri klinikten köpeğin tabanca ile vurularak öldürüldüğüne dair rapor aldı. Şikayetçi olunan esnaf iki kardeşin polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. Kardeşlerin köpeği, kendi dişi köpeklerine yaklaştığı için öldürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ölen köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. 'En büyük cezayı almalılar' 'Yaptıkları yanlarına kalmamalı', 'Hapis cezası ile cezalandırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.







