Vahşi hayatta yaşananları kaydeden bir belgeselci, zürafaların çiftleşme öncesi yaşadıklarına tanık oldu.
DİŞİ ZÜRAFA İÇİN KAPIŞTILAR
Görüntülerde, dişi zürafaya kendisini göstermek isteyen erkek zürafaların birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için art arda hamleler yaptığı görülüyor. Zürafaların kapışmasında, pes eden çıkmıyor.
Erkek zürafalar, bulundukları bölgelerdeki erkek zürafalarla sık sık bu mücadelelere giriyor. Mücadelelerin galibi, dişi zürafaların beğenisini kazanıyor.
Dişi zürafa için kapışan erkek zürafalar VİDEO