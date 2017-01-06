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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de Guterres'le görüştü

ABD'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İncirlik'in kapatılması gündemimizde değil" dedi.

AA | 06.01.2017 - 00:29
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkes ihlallerine ilişkin "Ateşkesi ihlal edenlere karşı yaptırım uygulanmalı, yoksa kontrol edemez ve Astana ve Cenevre'deki siyasi süreci başlatamazsınız." dedi.

"ATEŞKESİ REJİM YANLISI GRUPLAR İHLAL EDİYOR"

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin rejim yanlısı farklı gruplar tarafından ihlal edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ve sonrasında Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeler ve siyasi sürecin başlayabilmesi için Suriye genelinde ateşkesin devamlılığının sağlanması gerektiğini ifade etti.

"İMZALANAN ATEŞKESE SAYGI DUYULMALI"

Ateşkese DEAŞ ve el-Nusra gibi terör örgütlerinin dahil olmadığını belirten Çavuşoğlu, rejim ve muhaliflerin imzaladıkları ateşkes anlaşmasına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

"ANKARA VE MOSKOVA'DA İKİ MERKEZ KURULDU"

Ateşkes ihlallerine karşı ne gibi yaptırımların alınacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu konu üzerine çalışıyoruz. Ateşkesi izlemek üzere Ankara ve Moskova'da iki merkez kuruldu. Moskova'yı ateşkes ihlalleri konusunda bilgilendiriyoruz. Ateşkesi ihlal edenlere karşı yaptırım uygulanmalı, yoksa kontrol edemez ve Astana ve Cenevre'deki siyasi süreci başlatamazsınız. Ne tür yaptırımlar uygulanabilir üzerinde çalışıyoruz. Belki BM yada Güvenlik Konseyi ateşkes ihlalleri konusunda bir şey yapabilir, Güvenlik Konseyinde ateşkes ihlalleri konsunda yeni bir  karar alınabilir."

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