Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel temasları

NATO Dışişleri Bakanları, Brüksel’de toplandı. Toplantıda 11-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarının da ele alındığı aktarıldı.

İİT ZİRVE DÖNEM BAŞKANI VE İCRA KOMTESİ BAŞKANI SIFATIYLA...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı' sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen, Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Maliki ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

AB-İİT Toplantısı'na

Toplantıda, Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği’nin gelecek dönemde birlikte neler yapabileceği ve İİT-AB Forumunun canlandırılması konuları ele alındı.





İTT VE AB ARASINDA BİR FORUM DÜZENLENMESİ...

Ortak görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede İTT ve AB arasında bir forum düzenlenmesi teklif edildiğini ifade ederek, forumun hangi düzeyde ve ne zaman olacağının, hangi konuların görüşüleceğinin belirleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ama biz bugün sonbaharda belki Birleşmiş Milletler’den sonra İstanbul’da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak Avrupa Birliği tarafı da buna sıcak bakıyor. Ama her iki taraftan arkadaşlarımızı görevlendirdik onlar çalışıp bize fikirlerini getirecekler.” dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mogherini ile görüştü



ÇAVUŞOĞLU- POMPEO GÖRÜŞMESİ

Toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşme saat 15.45'te gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, "Son derece faydalı bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MENBİÇ'TE YOL HARİTASI

Bakan Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin; "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Pompeo'yu kararlı gördüm. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

RAHİP BRUNSON DAVASI

FETÖ soruşturması kapsamında rahip Andrew Brunson'a ilişkin gazetecilerden gelen soruya; "Tutuklu rahip konusu hukuki bir konu. Yaptırım gibi konular gündemimizde olmamalı." şeklinde yanıt verdi.

S-400 SAVUNMA SİSTEMİ

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "S-400 konusunda süreci anlattık. "İhtiyacımız var" dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı." açıklamalarını yaptı.

NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi.



