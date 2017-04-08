Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: En ideali siyasi çözüm

"Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİR AN ÖNCE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ SURİYE'YE GETİRMEMİZ LAZIM"

"En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım. İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı"