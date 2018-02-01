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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbir ülke bize ders veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu hakkında "Bu operasyon Suriye topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir" dedi.

DHA | 01.02.2018 - 12:26..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Afrin operasyonuna da değindi.

"HİÇBİR ÜLKE BİZE DERS VEREMEZ"

Afrin Operasyonu'na ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Afrin operasyonu ile ilgili Fransa veya başka hiçbir ülke bize ders veremez. Amacın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kendilerine de bilgi verdik, çok net bir şekilde anlattık. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; genel söylüyorum. 'Yüzümüze karşı konuştuklarında haklısınız meşru müdafaa hakkınız önemli.' Sonra arkadan değişik konuşmalar yapıyorlar.

"HATIRLATMADA BULUNANLARI BİLE HAKARET SAYARIZ"

Biz Fransa değiliz gidip Cezair'i işgal edelim. Afrika 'da Fransa'nın yaptıkları ortada. Hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkeler bize bu konularda yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. BM'nin ilgili şartına Güvenlik Konseyi ve kararlarına uygundur. Tüm dünya da bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu bir işgal değildir.

"BU OPERASYON SURİYE TOPRAKLARINIj TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEYE YÖNELİKTİR"

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten fazla destekliyoruz.  Bu operasyonun amacı da Arap, Kürt, Türkmen yani Suriyeli kardeşlerimize yönelik değildir. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir. Aynı şekilde bize yönelik bir tehdidi yok etmeye yöneliktir.

"İKİYÜZLÜLÜK YAPMASINLAR"

Bir taraftan haklısınız deyip de diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri bazen işgale dönüşmesin diyerek Türkiye'ye yönelik uyarıda bulunmasınlar ikiyüzlülük yapmasınlar."

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