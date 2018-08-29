Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da Türk şehitliğinde

Bakan Çavuşoğlu, Vilnius'taki bir parkta yer alan şehitliğe çelenk bırakıp dua etti.

Daha sonra Litvanyalı 20 konsey üyesinin, ülkenin bağımsızlık bildirgesini imzaladığı ve halihazırda müze olarak kullanılan "House of Signatories" binasını gezen Çavuşoğlu, buradaki şeref defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, deftere yazdığı mesajında, Vilnius'a ikinci ziyareti münasebetiyle bu tarihi binada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Türkiye'nin, Litvanya'nın işgalini ve ilhakını tanımayan az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Litvanya'nın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulması için öncülük eden ülkelerden biri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, ülkesinin Litvanya'nın NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu tarihi geçmişle, kesintiye uğramamış dostluğumuzun devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Söz konusu ziyaretin, iş birliğimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bize yeni fırsatlar sağlayacağına kanaat getirdim." ifadelerini kullandı.

LİTVANYA'DAKİ TÜRK MEZARLIĞI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Vingis Park'ta üzerinde haç, siyon yıldızı ve ay yıldız bulunan mezarlar dikkat çekiyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Alman, Macar ve Avusturyalı askerlere ait olduğu söylenen mezarların bir kısmında Yahudiler, bir kısmında ise Hristiyan askerler yatıyor. Mezarlıkta sekiz tane de Türk askerinin kabri var. Bunların mezar taşında ise ay yıldız bulunuyor.

Litvanya'ya götürülen 10 askerden ikisinin akibeti ise bilinmiyor.

Sovyetlerin hakimiyeti sırasında parktaki mezar taşları sökülerek çocuklar için oyun alanı yapılmış. 2001'de ise Almanlar, parkta geniş çaplı bir onarım yaparak bugünkü durumuna getirmişler.

Mezarlıklar geniş bir alanda dağınık bir şekilde bulunuyor. Her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk mezarlığı ziyaret ederek mumlar yakıyor.