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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da Türk şehitliğinde

Başkent Vilnius'ta bulunan Mevlük Çavuşoğlu, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesinin ardından Türk şehitliğine ziyaret gerçekleştirdi.

AA | 29.08.2018 - 04:10..
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Bakan Çavuşoğlu, Vilnius'taki bir parkta yer alan şehitliğe çelenk bırakıp dua etti.

Daha sonra Litvanyalı 20 konsey üyesinin, ülkenin bağımsızlık bildirgesini imzaladığı ve halihazırda müze olarak kullanılan "House of Signatories" binasını gezen Çavuşoğlu, buradaki şeref defterini imzaladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da Türk şehitliğinde

Çavuşoğlu, deftere yazdığı mesajında, Vilnius'a ikinci ziyareti münasebetiyle bu tarihi binada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Türkiye'nin, Litvanya'nın işgalini ve ilhakını tanımayan az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Litvanya'nın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulması için öncülük eden ülkelerden biri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, ülkesinin Litvanya'nın NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu tarihi geçmişle, kesintiye uğramamış dostluğumuzun devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Söz konusu ziyaretin, iş birliğimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bize yeni fırsatlar sağlayacağına kanaat getirdim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da Türk şehitliğinde

LİTVANYA'DAKİ TÜRK MEZARLIĞI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Vingis Park'ta üzerinde haç, siyon yıldızı ve ay yıldız bulunan mezarlar dikkat çekiyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Alman, Macar ve Avusturyalı askerlere ait olduğu söylenen mezarların bir kısmında Yahudiler, bir kısmında ise Hristiyan askerler yatıyor. Mezarlıkta sekiz tane de Türk askerinin kabri var. Bunların mezar taşında ise ay yıldız bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da Türk şehitliğinde



Vingis Parkı, Vilnius'un en büyük parkı. 1710 yılında baş gösteren veba salgınında hastalığa yakalananları tecrit için kullanılmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında ise park Alman, Macar, Avusturyalı ve Türk askerlerine tahsis edilmiş. Mezarların da o dönemden kaldığı bildiriliyor. Uzmanlar, Galiçya Cephesi'nin Kuzey Kolu'nda savaşan üç yüz Osmanlı askeri olduğunu söylüyor. Cephede yaralanan 10 Osmanlı askeri, Almanların kontrolündeki Litvanya'ya götürülüyor. Askerlerin sekiz tanesi burada hayatını kaybediyor. Almanlar, bu askerleri İslami usullere göre defnedip mezarlarına ay yıldız koyuyorlar. Savaştan sonraki yıllarda ise bu mezarların tahrip edildiği biliniyor.

Litvanya'ya götürülen 10 askerden ikisinin akibeti ise bilinmiyor.

Sovyetlerin hakimiyeti sırasında parktaki mezar taşları sökülerek çocuklar için oyun alanı yapılmış. 2001'de ise Almanlar, parkta geniş çaplı bir onarım yaparak bugünkü durumuna getirmişler.

Mezarlıklar geniş bir alanda dağınık bir şekilde bulunuyor. Her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk mezarlığı ziyaret ederek mumlar yakıyor.

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