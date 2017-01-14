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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

14.01.2017 - 19:19
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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözleri hakkında şunları söyledi:

"ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin. Biz, Rusya ile ABD'yi davet etme konusunda hemfikir kaldık. Lavrov ile görüştük ve ABD'yi davet edeceğiz. Astana'da olacak. ABD'nin rolünü ve katkısını da inkar etmiyoruz. Ama ABD'nin, özellikle yeni yönetimden beklentimiz şudur. Öyle de olacaktır. Terör örgütüyle iş birliğine son verilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El Nusra'yı da davet et, DEAŞ'ı da davet et. Öyle saçmalık olur mu? Maalesef çok anlatmamıza rağmen gider ayak bile şu andaki yönetim bu çok ciddi hatalar yapmaktadır. Esasen şunu unutuyorlar. Bu tür davranışları, gerçekten yanlış politikaları Türk toplumunda çok derin yaralar açıyor. Bu derin yaraların tamir edilmesi zaman alır. Giderayak 'Ne zarar verirsek kardır' anlayışıyla hareket ediyorlarsa kusura bakmasınlar biz yeni yönetimle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. İki birbirine güvenen müttefik gibi yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda da umutluyuz, öyle öngörüyoruz, görüyoruz.

"YPG ASTANA'DA MASADA OLMAYACAK"

Fakat şu andaki yönetimin PKK'ya YPG aracılığıyla destek vermesi... Açık söylüyoruz, YPG'ye verdikleri silahlar PKK'nın elinde." Bu terör örgütlerine Türkiye'nin önemli bir müttefiğinin ve stratejik bir ortağının destek vermesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Astana'da YPG olmayacak." ifadesini kullandı.

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