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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın referanduma etkinliklerine izin vermemesini sert sözlerle eleştirdi.

04.03.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya sert yanıt

Almanya'dan sonra Hollanda hükümeti de, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesi olayına ilişkin şunları söyledi:

"BU MU SİZİN DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ"

"İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' Ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya... Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız.

"BİZİ ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız."


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