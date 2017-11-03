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Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de kimyasal açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin Suriye'dekikimyasal silah kullanımı ile ilgili tavrını siyasi buldu.

03.11.2017 - 09:30
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, Suriye'de kimyasal silah denetçilerinin çalışmalarını siyasileştirmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de kimyasal açıklaması

SURİYE KRİZİ ELE ALINDI

Rusya dışişleri bakanlığından dün yapılan açıklamada, Lavrov ve Tillerson arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Lavrov Tillerson'a, Suriye'de siyasi uzlaşma için daha güçlü uluslararası destek verilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI

Rusya daha önce Birleşmiş Milletler ve Batılı tarafların Suriye hükümetinin Nisan ayında Han Şeyhun kasabasında onlarca kişinin ölümüne yol açan ölümcül bir kimyasal saldırıdan sorumlu olduğu yolundaki suçlamalarına getirdiği itirazları dün bir medya toplantısında açıklamıştı.

Han Şeyhun kasabası, muhalefet güçlerinin denetiminde.

Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de kimyasal açıklaması

 

 

 

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ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir (Haberi bildiren Dmitry Solovyov; Haberi çeviren Canan Sevgili; Redaksiyon Ayşe Sarıoğlu)

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