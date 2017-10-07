taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Dışişleri Bakanı, Tillerson'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü.

07.10.2017 - 19:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dışişleri Bakanı, Tillerson'la görüştü

Görüşme talebi ABD'li Bakan'dan geldi.

Detaylar gelecek...

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş ülke lideriyle bölgesel konular hakkında görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç'in davetlisi olarak 9-11 Ekim'de Sırbistan'a gidecek.
'Yeşil yol' projesi 3 yıl sonra denetlendi
Karadeniz Bölgesi'nde, doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durdurulan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol'un yarısı tamamlandı.
51 metre yüksekte çalışırken kolu koptu
İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde, vinç üzerinde çalışan Şakir Toğaçar'ın kolu, halata takılarak kopup aşağıya düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

4 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı

490
İdlib operasyonunun ayrıntıları

İdlib operasyonunun ayrıntıları

113
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

426
İdlib operasyonu başladı

İdlib operasyonu başladı

161
Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

Carrasso: Türkiye'ye gelmek istemiyordum Gomis ikna etti

148
Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

Erdoğan İdlib'e yönelik harekat olduğunu açıkladı

165
Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

Emre Belözoğlu'nun maçın önüne geçen hareketi

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM