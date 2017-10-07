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Dışişleri Bakanı, Tillerson'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü.
07.10.2017 - 19:46
Haberler
İç Haber
Görüşme talebi
ABD
'li
Bakan
'dan geldi.
Detaylar gelecek...
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