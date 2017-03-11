Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın uçağına iniş izni vermemesinin ardından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"KARAR KABUL EDİLEMEZ"

"(Hollanda'nın kararı) Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır. Yani böyle bir şey, bir Dışişleri Bakanının uçuş izninin, yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin, tekrar yazılı şekilde iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilemez.

"BAKAN GARANTİ VEREMEDİ"

Şimdi görülüyor ki Türkiye daha da güçlenecek ve onların tabi ile tutulamayacak bir ülke olacak. Hollanda ve diğer ülkelerde de vatandaşlarımıza hep olumlu mesajlar veriyoruz. Bu süreçte de Başbakan'ın sosyal medyada Türk Bakanı'nı burada görmek istemiyoruz gibi açıklamalarını gördük. Daha sonra Dışişleri Bakanı ile görüştük ve dedik ki 'Seçim öncesi gelmemiz sizi Wilders karşısında zor durumda bırakacaksa tamam sizi anlarım ve Sizin Hollanda seçiminden sonra gelirim dedim. Seçim sonrası için de garanti veremem dedi.

Benim oraya gelip gelmemem senin garanti vermene bağlı değil ki sana insan gibi söylüyorum. Başbakanınla görüş bana bildir Seçim sonrası da izin veremem derseniz ben Cumartesi gelirim ama yok derseniz ben gereğini yaparım.

"LALERİ GÖNDERİRİZ ADAM OLURLAR"

Seçim öncesi de seçim sonrası da Türkiye Dışişleri Bakanı'nı burada görmek istemiyoruz. Türkiye'de Dışişleri Bakanı bizdeki laleleri görmeye gelebilir demiş. Bir defa o laleler Osmanlı Dönemi'nde gitti Hollanda'ya. Demek ki o laleler bunları adam edememiş. Eğer adam olacaklarsa biz yeni laleler göndeririz adam olurlar.

Hollanda'nın attığı bu adımın bir karşılığı olacak. Hollanda'nın bu yaptığı karşılıksız kalmaz."