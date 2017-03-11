Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kampanyası için konuşma yapmasına izin verilmeyen Hollanda'nın Rotterdam kentine gideceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu programın konuğu oldu.

"EKONOMİK VE SİYASİ YAPTIRIMLARIMIZ ÇOK AĞIR OLUR"

Çavuşoğlu, "Benim bir bakan olarak gitmemin ne zararı olabilir. Ben bir Dışişleri Bakanıyım istediğim yere giderim. Eğer Hollanda uçuş iznimi iptal ederse, ekonomik ve siyasi yaptırımlarımız çok ağır olur. Hollanda bu tür yanlış politikalarında vazgeçsin." ifadelerini kullandı.