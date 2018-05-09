taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,3476
EURO
5,1599
ALTIN
183,94
PETR
76,0000

Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli

ABD’nin İran’a karşı nükleer anlaşmalardan çekildiğini açıklamasının ardından Türkiye’den tepki geldi.

AA | 09.05.2018 - 02:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dqw

ABD’nin tek taraflı kararı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın verdiği kararı kararını talihsiz bir adım olarak değerlendirdi. Bakanlık, ilişkilerin diplomasi ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

“EN ZOR KONULAR BİLE ÇÖZÜLEBİLİR”

2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyid etmektedir. Hal böyleyken ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP’te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Demiryolunda terkedilmiş minibüse yolcu treni çarptı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde demiryoluna bırakılan minibüs faciaya yol açıyordu.
Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü
2020'ye kadar Ekonomik Güncelleme raporunu açıklayan Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl sonunda yüzde 4,7 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.
Elektrik kesintilerini azaltmak için iş birliği yapıldı
Enerjisa ve Türkiye Elektrik İletişim AŞ, elektrik kesintilerini azaltmayı hedefleyen yeni projeyi hayata geçirme kararı aldı.
Ağrı'da SOLOTÜRK nefes kesti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

8
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

2
Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu

Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu

1
Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli

Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli

0
Demiryolunda terkedilmiş minibüse yolcu treni çarptı

Demiryolunda terkedilmiş minibüse yolcu treni çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM