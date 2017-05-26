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Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Ulusal Ordusuna ait bir üsse düzenlenen saldırının güçlü bir şekilde kınandığını bildirdi.

26.05.2017 - 17:34
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SD

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Kandahar'da Afganistan Ulusal Ordusuna ait bir üsse düzenlenen saldırının güçlü bir şekilde kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 15 askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK"

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye'nin, Afganistan hükümetinin terörle mücadelesine, Afganistan'da barış ve huzuru hakim kılma çabalarına desteğini sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu.

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