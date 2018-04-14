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Dışişleri Bakanlığı: Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırıyı yerinde bir tepki olarak gördüğünü bildirdi.

DHA | 14.04.2018 - 08:45..
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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:

"YERİNDE BİR TEPKİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma'da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir.

"OPERASYONU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır. Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

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