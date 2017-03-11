Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi Türkiye'ye dönmesin

Dışişleri Bakanlığı Hollanda kriziyle ilgili özetle şu açıklamayı yaptı;

Hollanda hükümetinin bu kararını protesto etmek üzere, Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır. Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir. Türkiye ve Hollanda Türk toplumuna karşı alınan bu vahim kararın, Hollanda'yla diplomatik, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağı Hollandalı muhataplarımıza ifade edilmiştir.

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