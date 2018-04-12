Dışişleri Bakanlığından Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan gerilimle ilgili olarak BM'de ABD'nin tasarısının reddinin kaçırılmış fırsat olduğu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor." dedi.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz." karşılığını verdi.

Aksoy, "Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk." dedi.

Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.