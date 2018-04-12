taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.813
USD
4,1427
EURO
5,1288
ALTIN
179,83
PETR
71,8900

Dışişleri Bakanlığından Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından Suriye'de artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA | 12.04.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

fdsfsd

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan gerilimle ilgili olarak BM'de ABD'nin tasarısının reddinin kaçırılmış fırsat olduğu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor." dedi.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz." karşılığını verdi.

Aksoy, "Duma'daki kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK'ya sunulan önergede eş sunucu olduk." dedi.

Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ağrı’da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan PKK’lı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'da 'keme kebabı' günleri
Şanlıurfa'da, sadece nisan ayında yetişen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", yılın sadece bir ayında tüketilebiliyor.
Marmaray'da bir kişi raylara düştü
İstanbul Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi raylara düştü.
Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü
Ağrı'da, PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada sonrasında kaçan teröristleri yakalamak için operasyonlar devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

91
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

81
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

29
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

113
Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

49
Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

166
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM