Dışişleri: ABD FETÖ'nün sahte delilleriyle karar verdi

New York'ta yapılan mahkemede suçsuz Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün hazırladığı sahte delillerle karar verildiğini belirtti.

"YALAN İFADELER VE SAHTE DELİLLERLE KARAR VERİLDİ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır” denildi.

Açıklamada, “Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir” ifadesine yer verdi.