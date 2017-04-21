Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki saldırıyı kınadı

Bakanlık tarafından Paris'teki Champs-Elysées Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına dün düzenlenen ve 1 polis memurunun ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

FRANSA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

"Paris'te Champs-Elysées Caddesinde bekleyen bir polis aracına düzenlenen ve bir polis memurunun ölümü ve ikisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınıyoruz. Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine ve Fransız polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yakınını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Fransız halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Fransa'ya her türlü desteği vermeye devam edecektir."