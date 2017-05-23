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Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından kınama yayınladı.

23.05.2017 - 10:31
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Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Krallığın Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz.

İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürütegeldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır."

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