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Dışişleri Bakanlığı: İsrail barış sürecini yok ediyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'in başkenti Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere 3 bin yeni konut inşasına izin vermesine tepki gösterdi.

AA | 23.02.2018 - 22:26..
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İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin'in başkenti Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere konut izni çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Bu süreç kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir." dedi.

"BARIŞ SÜRECİNİ YOK EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

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