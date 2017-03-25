taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'deki gösteriyi protesto etti

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi yardımcısını bakanlığa çağırarak Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mitingleri protesto etti.

25.03.2017 - 20:05
  1. Haberler
  2. Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'deki gösteriyi protesto etti

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılandı.

TEPKİ İLETİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletti.

Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İsviçre Büyükelçisi Haffner'in de yarın Bakanlığa çağrılacağı öğrenildi.

 



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

114
Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

398
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

51
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

72
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

193
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

177
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM