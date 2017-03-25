Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'deki gösteriyi protesto etti

Başbakan: Evet çıkacak PKK da FETÖ de bitecek

Nusaybin'de 20 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı bugün 14:00 itibariyle kaldırıldı.

AA tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017"nin sonuçları açıklandı.

Başbakan Yıldırım, Siirt'te yaptığı mitingde; "Ben koltuk sevdalısı değilim ama Kılıçdaroğlu koltuk sevdalısı" dedi.

1 David Rockefeller'ın hayat hikayesi Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan David David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırmıştı.

2 Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

3 İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO Finlandiya maçı öncesi soyunma odasına giren Erdoğan'ın futbolcularla tokalaştığı sırada İsmail'in heyecanlanması dikkatlerden kaçmadı.

4 Mogherini’den Brexit çıkışı AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin çöküş dönemine girmediğini daha da güçlendiğini ifade etti.

5 Papa: AB kendini sorgulamalı Avrupalı liderlerle Vatikan'da görüşen Papa, AB'nin geleceğine dair uyarılarda bulundu.

6 İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu Stratejik iş birliği oluşturulmasının desteklendiği raporda, ticari, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkiler öne çıkarıldı.