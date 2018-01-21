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Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı.

İHA | 21.01.2018 - 12:24..
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen ve en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı için kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil’de 20 Ocak gecesi bir otelde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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