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Dışişleri Bakanlığı: PYD Münbiç'ten çekildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PYD terör örgütünün Münbiç'ten çekildiğininin teyit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 11:19..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aksoy, Trump'ın Rahip Brunson açıklamalarına, "Ortada hukuki bir süreç var, Türkiye bir hukuk devleti" yanıtını verdi.

TRUMP İÇİN KESİNLEŞMİŞ TARİH YOK

Sözcü Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Bu konuda çalışmalar var kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASININ HEDEFİ

Münbiç'teki PYD varlığına ilişkin Aksoy, "Münbiç'te devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi. Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç yol haritasının hedefi PYD/YPG'yi sona erdirmek" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: PYD Münbiç'ten çekildi

"ABD ARTIK BİZİ OYALAMAMALI"

Aksoy'un cevaplarından satır başları; "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik. ABD ile güvene dayalı ilişkiler tesis etmek istiyoruz. FETÖ konusunda Amerikanın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik.

Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz

Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz."

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