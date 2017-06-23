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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı kınadı

Ayasofya Müzesi'nde Kuran-ı Kerim ve Ezan okunmasını sert şekilde eleştiren Yunanistan'a Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

23.06.2017 - 07:50
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Kadir Gecesi'nde Ayasofya Müzesi'nde Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunması nedeniyle açıklama yapan Yunanistan, durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

AÇIKLAMAYI KINIYORUZ

Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunmasından rahatsız olan Yunanistan'a, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'IN KARNESİ ORTADA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni kutlamak yerine, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir. Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan'ın karnesi ortadadır.

YUNANİSTAN'DAKİ MÜSLÜMANLARA BASKI

Sadece bir iki örnek vermek gerekirse, Yunan makamlarının, Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığını, olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş müftüler hakkında davalar açtığını, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik'te Müslümanların Ramazan Bayramı'nda, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığını söylemek mümkündür.

ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan'ın açıklamasında belirttiği dinler arası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır.

Bu çerçevede, Yunanistan'ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz."

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