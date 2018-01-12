Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'de terör ve şiddet olayları arttı." denildi.

TERÖR OLAYLARINA KARŞI UYARI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğunun belirtilerek,"Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir." denilerek mevcut duruma ilişkin uyarıda bulundu.

HUKUKSUZ TUTUKLAMALARA VURGU

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı hakan Atilla hakkında alınan hukuksuz karara da değinilen açıklamada, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlilerini de uyaran bakanlık, " ...keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. " denilerek tutuklanma ve hukuksuz yargı kararlarının alınmasına karşı uyarıda bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ SEYAHAT UYARISI

"ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.



Ohio Üniversite Kampüsü'nde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camii'nde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.



Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.



Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."