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Dışişleri Bakanlığından Alman Bild gazetesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Alman Bild gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı haberi kınadı.

16.03.2017 - 09:59
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Dışişleri Bakanlığından Alman Bild gazetesine tepki

Sözcü Müftüoğlu, Bild gazetesinin 15 Mart tarihli nüshasında yer alan haber hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, hakaretamiz içerikteki haber, gerisindeki nefret dolu zihniyeti yansıtması bakımından hem düşündürücü hem de ibret vericidir. Yalan yanlış ithamlar içeren bu haberi ve onu manşete taşıyan çarpık anlayışı kınıyoruz." dedi.

Son dönemde Avrupa'nın medya organlarının, tarafsız ve doğru haber yapmak yerine adeta siyasi polemiklerle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak için mesnetsiz iddialar üretmekte yarış içine girmiş gözüktüğünü vurgulayan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR"

"Sayın Cumhurbaşkanımıza karşıtlıktan medet umanların yaptıkları yalan haberlerin ve sansasyon amaçlı yayınların hiçbir değeri bulunmadığını anlamalarının zamanı çoktan geçmiştir. Basın etiğinin hiçe sayıldığı, ırkçı ve yabancı düşmanlığıyla beslenen zihniyetin ürünü bu haberler ve onların yer aldığı yayınlar tarihin çöplüğünde yerlerini almaya mahkumdur."

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