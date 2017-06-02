Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

Alman Die Welt gazetesi geçtiğimiz günlerde yine algı operasyonu niteliğinde bir haber yaptı.

Her fırsatta algı operasyonlarının altına imza atan gazete, Almanya'nın da aralarındaki bulunduğu bazı NATO üyelerinin Erdoğan'ın bir sonraki NATO liderler zirvesinin İstanbul'da yapılması önerisini kabul etmediğine dair yalan haber yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, Alman "Die Welt" gazetesinde yer alan yalan haberin hayretle karşılandığını belirtti.

ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ GELECEK HAFTALARDA BELİRLENECEK

NATO Genel Sekreterince de açıklandığı üzere, Brüksel'deki toplantıda 2018 yılında bir zirve düzenlenmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Müftüoğlu, bu zirvenin yerinin ve tarihinin gelecek haftalarda belirlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki toplantıda, ondan önceki NATO platformlarında ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdiğinin altını çizerek Türkiye'nin Brüksel toplantısından sonraki ilk zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun beyan edildiğini vurguladı.

"İDDİANIN AKSİNE REDDEDİLME GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sözcü Müftüoğlu şöyle devam etti: "Dolayısıyla Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir."