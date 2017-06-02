taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.366
USD
3,5271
EURO
3,9591
ALTIN
143,54
PETR
50,2900

Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

Die Welt, 'Erdoğan'ın davetine NATO ülkelerinden ret' şeklinde yalan haber yaptı. Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.

02.06.2017 - 02:30
  1. Haberler
  2. Politika
Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

ASD

Alman Die Welt gazetesi geçtiğimiz günlerde yine algı operasyonu niteliğinde bir haber yaptı.

Her fırsatta algı operasyonlarının altına imza atan gazete, Almanya'nın da aralarındaki bulunduğu bazı NATO üyelerinin Erdoğan'ın bir sonraki NATO liderler zirvesinin İstanbul'da yapılması önerisini kabul etmediğine dair yalan haber yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, Alman "Die Welt" gazetesinde yer alan yalan haberin hayretle karşılandığını belirtti.

ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ GELECEK HAFTALARDA BELİRLENECEK

NATO Genel Sekreterince de açıklandığı üzere, Brüksel'deki toplantıda 2018 yılında bir zirve düzenlenmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Müftüoğlu, bu zirvenin yerinin ve tarihinin gelecek haftalarda belirlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki toplantıda, ondan önceki NATO platformlarında ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdiğinin altını çizerek Türkiye'nin Brüksel toplantısından sonraki ilk zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun beyan edildiğini vurguladı.

"İDDİANIN AKSİNE REDDEDİLME GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sözcü Müftüoğlu şöyle devam etti: "Dolayısıyla Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir."

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yaptı
Kılıçdaroğlu, JW Marriott Hotel'de eski milletvekili Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan TSK paylaşımı
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonrası yaptığı açıklamalarla tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'nin ardından konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısının ardından partililere bir takım uyarılarda bulunarak '2019 planlaması'na dair konuştu.
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim
CHP Mersin Milletvekili Sağlar, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen "kınama" cezasını eleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

32
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

1
Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt'in haberine tepki

0
Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

Adana'da bir adam hamile eşini bıçakladı

22
ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

11
Macron: ABD tüm dünyaya sırtını döndü

Macron: ABD tüm dünyaya sırtını döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM