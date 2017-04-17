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Dışişleri Bakanlığından Halep açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Halep kentinde Raşidin bölgesinde düzenlenen saldırıyı yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

17.04.2017 - 10:02
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Halep'in Raşidin bölgesinde meydana gelen ve çoğu sivil onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"GÜVENLİ YERLER TAHSİS EDİLMESİ ZARURİDİR"

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Bu tür insanlık dramlarının tekrar etmesinin engellenmesi için sivillerin bulundukları yerlerde güvenliklerinin sağlanması ve insani yardımların mahallinde kendilerine ulaştırılması, bu amaçla güvenli bölgeler tesis edilmesi zaruri görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklama ayrıca, bu saldırının, Suriye'de 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesinin ve ülke çapına yayılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

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