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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya 'Mesnetsiz karar' cevabı

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan Hollanda'ya kınama mesajı yayımladı.

DHA | 23.02.2018 - 00:01..
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Hollanda'ya cevaben yapılan açıklamada, "Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır." ifadelerine yer verildi.

"MESNETSİZ BİR KARAR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin  soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

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