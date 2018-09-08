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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Irak'a gideceklere uyarı yapıldı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 13:27..
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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

YAZILI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra vilayetinde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra vilayetinin en kısa sürede hak ettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

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