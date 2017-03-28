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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı bugün oldukça tartışılan bayrak konusuyla alakalı "IKYB bayrağının asılmasını endişe ile karşılıyoruz" denildi.

28.03.2017 - 18:38
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Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oylama kararını doğru bulmadıklarını ve endişeyle karşıladıklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı'nın Kerkük Vilayet Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oylamaya ilişkin açıklaması şöyle:

"IKBY bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılmasına ilişkin kararın kabul edilmesini doğru bulmuyor ve endişeyle karşılıyoruz. Vilayet Meclisi'nin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük'ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz. Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük'ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir. Irak'ın geçmekte olduğu kritik süreçte ilgili tüm tarafların sağduyu, sorumluluk ve itidal içinde hareket etmesi gerekmektedir."

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