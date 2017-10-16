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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaştı.

16.10.2017 - 12:52
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Dışişleri Bakanlığı Kerkük'te Irak ordusu tarafından gerçekleştirilen opreasyonlara ilişkin bir açıklamada bulundu. IKBY'nin anasal ihlal karşısında Irak hükumetinin attığı adımları takip ettiğini belirten DIşişleri, Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

DIŞİLŞERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

IKBY’nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti’nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz.

Irak Hükümeti’nin Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır.

Bu vesileyle, Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti’nin yanında yer alacaktır.

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