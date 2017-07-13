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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

Dışişleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada'ya Kıbrıs Türklerinin haklarını gözardı ederek sondaj gemisi göndermesine tepki gösterdi.

13.07.2017 - 22:48
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavrına karşılık eşgüdüm içerisinde gereken karşılığın verileceği belirtilen açıklamada,

"KIBRIS TÜRKLERİNİN DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARI GÖZARDI EDİLİYOR"

‘’Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmıştır.

SONDAJ GEMİSİ BÖLGEYE GELDİ

Bu defa da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ NEDEN SONUÇ VERMEDİ

Esasen, Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere, Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini Ada’nın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu açıktır.

"RUMLARIN TEK TARAFLI FAALİYETLERİNE KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Türkiye gerek kendi  kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına  desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir’’ ifadeleri yer aldı.

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