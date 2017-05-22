Dışişleri Bakanlığı'ndan Kore açıklaması

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 21 Mayıs günü gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı kınayan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"PROVOKATİF DAVRANIŞLARA SON VERMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze fırlatımını güçlü şekilde kınıyoruz. KDHC'nin uluslararası toplumun çağrılarını ve diyalog fırsatlarını gözardı ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fırlatması endişe vericidir ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz."